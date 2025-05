Il Chelsea vince la Conference e fa la storia con il re di Coppe Maresca | italiani garanzia per i Blues

Il Chelsea make history as they win the UEFA Conference League 2024-2025, consolidando la tradizione vincente degli allenatori italiani ai Blues, da Vialli a Sarri. Nella finale di Breslavia, i londinesi hanno dominato il Real Betis 4-1, scrivendo un nuovo capitolo indimenticabile nel calcio continentale.

Da Vialli a Sarri, quanti trionfi con un allenatore italiano. Il Chelsea ha scritto una pagina indelebile nella storia del calcio continentale. Nella finale della UEFA Conference League 2024-2025, giocata a Breslavia, i Blues hanno travolto il Real Betis con un netto 4-1. Con questo successo, il club londinese diventa il primo ad aver conquistato tutte le competizioni UEFA maschili: Champions League, Europa League, Coppa delle Coppe (ora non più disputata), Supercoppa UEFA e ora anche la Conference. E non è un caso che a coronare questo percorso da record è un re di Coppe come Enzo Maresca, tecnico salernitano che aveva vinto due volte la Coppa Uefa da giocatore con il Siviglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il Chelsea vince la Conference e fa la storia con il re di Coppe Maresca: italiani garanzia per i Blues

