Il Chelsea fa la storia batte il Betis e si prende la Conference | ha vinto tutte le coppe europee

Il Chelsea scrive una pagina storica del calcio europeo, vincendo la Conference League con una rimonta spettacolare contro il Betis. Dopo un primo tempo equilibrato, i Blues dominano nella ripresa e conquistano il loro primo trofeo UEFA, completando un incredibile trionfo nelle competizioni continentali. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante vittoria.

Dopo un ottimo primo tempo il Betis crolla nella ripresa che diventa un horror: il Chelsea in rimonta vince la Conference League per 4-1 e vince tutte le competizioni UEFA.

Chelsea, furia Maresca: "Il Betis ha 48 ore in più per preparare la finale, non è normale" - Il Chelsea e Enzo Maresca sollevano polemiche in vista della finale di Conference League, evidenziando che il Betis ha 48 ore in più per prepararsi. 🔗continua a leggere

