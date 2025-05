Il Chelsea conquista la Conference League

Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League, regalando ai tifosi una gioia straordinaria con una brillante rimonta contro il Betis Siviglia in finale. Un successo avvincente a Breslavia, dove i Blues dimostrano determinazione e talento per conquistare un prestigioso trofeo europeo.

AGI - Il Chelsea di Enzo Maresca ha conquistato la Conference League, battendo in rimonta per 4-1 il Betis Siviglia. A Breslavia, in Polonia, i Blues erano andati sotto al nono minuto per la rete di Ezzalkzouli ma poi nella ripresa hanno pareggiato con Fernandez al 65' e poi hanno dilagato con Jackson al 70', Sancho all'83' e Caceido al 91'. Il Chelsea è la prima squadra in Europa ad aver trionfato in tutte e cinque le principali competizioni Uefa. "Le abbiamo vinte tutte", hanno cantato i tifosi del Chelsea a Breslavia dopo la conquista della coppa. Il club londinese è infatti diventato il primo ad aver trionfato nelle cinque principali coppe europee: Champions League, Europa League, Super Coppa, Coppa delle Coppe e ora la Conference. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Chelsea conquista la Conference League

