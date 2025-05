Il Cerignola non compie il miracolo pari all' Adriatico | il Pescara va in finale playoff

Il sogno del Cerignola di sorprendere il Pescara si è infranto nel torneo playoff di Serie C, mancando la qualificazione per la finale. Ora, alle semifinali di ritorno, si prepara uno scontro avvincente tra Ternana e Pescara per la conquista dell’ultimo posto in Serie B.

Sarà Ternana-Pescara la finale dei playoff di Serie C che decreteranno l'ultima squadra che guadagnerà l'accesso alla serie cadetta. È il verdetto delle semifinali di ritorno. Più scontato quello dell''Adriatico, per via dell'1-4 al 'Monterisi' grazie al quale la squadra di Baldini aveva già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Cerignola non compie il miracolo, pari all'Adriatico: il Pescara va in finale playoff

Doccia gelata per il Catania, rossazzurri puniti da Merola nel finale: il Pescara vince 1-0 - Il Catania subisce una deludente sconfitta casalinga nel match d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, perdendo 1-0 contro il Pescara allo stadio Angelo Massimino. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Cerignola non compie il miracolo, pari all'Adriatico: il Pescara va in finale playoff - All'Adriatico finisce 1-1 la semifinale di ritorno tra Pescara e Audace. Dopo una clamorosa traversa di Tascone, Merola la sblocca al 23', pari di Salvemini al 36'. Nella ripresa espulso Ligi ... 🔗Lo riporta foggiatoday.it

Le gare della 29esima giornata di C: vincono Cerignola e Monopoli, pari Benevento - Alle 15 l'Audace Cerignola ha vinto ancora: è bastato un gol di Capomaggio dopo 7 minuti per avere ragione del Trapani. Vince anche il Monopoli, in rimonta contro il Messina, 1-1 tra Catania e ... 🔗Riporta msn.com

Cerignola, Salvemini: "Avellino e le altre inseguitrici hanno più pressioni di noi" - L'attaccante del Cerignola Francesco Salvemini è intervenuto oggi su Area C, format di Sky, per raccontare l'incredibile primato della sua squadra: "Con sacrificio e voglia di lottare domenica ... 🔗Segnala msn.com

Fazio e Martiniello in rossoblù - 10/12/2016