Il centro antiviolenza diventa ' mobile' | Un camper per raggiungere le donne anche nei quartieri più difficili

Il Centro antiviolenza innovando il suo approccio, lancia un'iniziativa unica: un camper mobile per raggiungere le donne nei quartieri più difficili. Presentato dall'APS G.I.R.A.F.F.A nel cortile del liceo scientifico, questo sportello itinerante mira a intercettare segnalazioni di violenza, offrendo supporto e servizi direttamente alle donne in situazioni vulnerabili. Una soluzione mirata per combattere la violenza di genere e promuovere la sicurezza.

Lo sportello del Centro antiviolenza diventa 'mobile', e attraverso un camper raggiunge direttamente nei quartieri le donne per intercettare possibili segnalazioni su episodi di violenza. Un'iniziativa presentata dall'APS G.I.R.A.F.F.A, presentata questa mattina nel cortile del liceo scientifico... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il centro antiviolenza diventa 'mobile': "Un camper per raggiungere le donne anche nei quartieri più difficili"

