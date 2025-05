Il capo dell’intelligence militare finlandese | Senza NATO saremmo il prossimo bersaglio dopo l’Ucraina

In un'intervista esclusiva a Fanpage.it, il generale Turunen, capo dell'intelligence militare finlandese, avverte che senza il supporto della NATO, la Finlandia rischierebbe di diventare il prossimo bersaglio dopo l’Ucraina. Mentre la NATO intensifica le esercitazioni in Lapponia, la Russia sta rafforzando la sua presenza militare al confine, preparando scenari preoccupanti per la sicurezza in Europa del Nord.

L'intervista di Fanpage.it al generale Turunen, a capo dell'intelligence militare finlandese: "La Russia si prepara a lungo termine a un'epoca di guerre in Europa del Nord". Mentre la NATO si esercita nei boschi della Lapponia, il Cremlino triplica le truppe al confine, attiva nuovi distretti militari e intensifica le operazioni ibride. "Ma un eventuale attacco resta lontano. Grazie alla deterrenza collettiva"

