Il Capitano Bruno Fernandes ha offerto Altimatum al-Hilal

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, si trova al centro di un'accesa trattativa con Al-Hilal. Il club saudita ha posto un ultimatum: Fernandes ha 72 ore per accettare un'offerta importante, pena la possibilità di perdere il trasferimento. Il web è in fermento, seguendo da vicino l'evoluzione di questa situazione che potrebbe rivoluzionare il suo futuro calcistico.

2025-05-27 18:49:00 Il web non parla d'altro: Al-H-Hilal a Bruno Fernandes è stato detto che ha 72 ore per accettare la loro offerta di contratto per guasto agli occhi o perdere un trasferimento in Arabia Saudita. Il capitano del Manchester United Fernandes è un bersaglio per il club di professionisti della grande spesa, che è stato anche legato alle mosse per Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen mentre cercano di sostituire Neymar davanti alla Coppa del Mondo del club.