L'emergenza bagnini nel litorale pisano si fa sempre più pressante, con una carenza di 80 unità necessarie per garantire la sicurezza dei bagnanti. Per affrontare il caos, emergono soluzioni innovative come moto d'acqua, ciambelle teleguidate e droni, accanto ai tradizionali sistemi di salvataggio. Questo articolo esplora le sfide e le proposte per migliorare la sicurezza in mare.

Pisa, 28 maggio 2025 – Moto d’acqua, ciambelle teleguidate, droni, ma anche baywatch e tavole rescue board. L’emergenza bagnini raccontata da La Nazione nei giorni scorsi sul litorale pisano — che, secondo le stime di Confesercenti, registra l’assenza di 80 unità tra Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa e Marina di Vecchiano — ha portato a galla un altro tema molto sentito dai guardaspiaggia: l’arretratezza dei dispositivi di soccorso. Gabriele Meucci, collaboratore della Salvamento Pisa e figlio di Fiorenzo Meucci, figura storica della Sezione pisana della Società Nazionale di Salvamento che per oltre trent’anni ha formato intere generazioni di bagnini, ha spiegato come questi strumenti siano eccezionali, ma costosi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caos dei bagnini: “Per salvare vite in mare servono moto d’acqua e ciambelle teleguidate”

