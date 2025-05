Il cane è il migliore amico dell’uomo da millenni grazie alle donne Lo studio | “Ruolo fondamentale nella domesticazione”

Un recente studio del 2020 ha messo in luce l'importante contributo delle donne nella domesticazione dei cani, rivelando come il loro ruolo abbia plasmato la relazione tra uomini e questi animali, considerati da millenni i migliori amici dell'uomo. Questo approccio unico ha trasformato il modo di vivere e interagire, arricchendo l'amicizia più bella che ci sia.

Uno studio del 2020 ha rivoluzionato una parte della teoria della domesticazione, attribuendo alla donna un ruolo fondamentale nella nascita dell'amicizia più bella del mondo, quella tra esseri umani e cani. L'approccio femminile ha portato ad un modo di vivere e di relazionarsi che, a differenza di quello maschile, si concentra meno sulla logica dell’utilità e afferma invece quella dell’empatia e del rispetto... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il cane è il migliore amico dell’uomo da millenni grazie alle donne. Lo studio: “Ruolo fondamentale nella domesticazione”

