Il campionato italiano moto d' acqua conquista Chioggia

Il Campionato Italiano Moto d'Acqua 2025 si conferma un successo, con la seconda tappa, il Gran Prix Aquabike Città di Chioggia, che ha entusiasmato piloti e spettatori dal 23 al 25 maggio. Lo splendido scenario del Sottomarina Beach Life ha fatto da cornice a una competizione ricca di adrenalina e partecipazione, consolidando l'importanza di Chioggia nel panorama degli sport acquatici.

Dopo l'entusiasmante avvio a Rimini, anche la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2025 ha regalato emozioni e grande partecipazione. Il Gran Prix Aquabike Città di Chioggia, andato in scena dal 23 al 25 maggio nello specchio d'acqua antistante il Sottomarina Beach Life, ha visto in...

