Il calvario di Santon | "Dopo il ritiro ho pensato 'E adesso che faccio?' Mourinho un papà l'Inter e la Roma"

Davide Santon, ex terzino di club prestigiosi come Inter e Newcastle, racconta il suo difficile percorso dopo il ritiro dal calcio professionistico. Perso tra infortuni e incognite sul futuro, l'ex calciatore si interroga su cosa riservi la vita dopo il campo. Le sue parole offrono uno spaccato sincero sulle sfide emotive e professionali che affronta in questa nuova fase della sua esistenza.

