Il Calderone delle Streghe al San Giorgio

Scopri "Il Calderone delle Streghe", uno spettacolo teatrale che vi trasporterà in un mondo magico e intrigante. In scena al Teatro San Giorgio di Udine il 30 maggio 2025, questo evento gratuito, scritto da Claudia Sfili e diretto da Paola Ferraro, promette emozioni indimenticabili grazie a coreografie avvincenti di Gaia Cortese e un allestimento impeccabile curato da Andrea e Claudio. Non mancare!

SPETTACOLO TEATRALE IL CALDERONE DELLE STREGHE Venerdì 30 maggio 2025 ore 18 Teatro San Giorgio (via Q. Sella 4, Udine) Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti scritto da CLAUDIA SFILLI diretto da PAOLA FERRARO coreografie di GAIA CORTESE allestimento, luci, suoni ANDREA E CLAUDIO. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il Calderone delle Streghe al San Giorgio

