Il cadavere di una donna riaffora dal Tevere a Fiumicino giallo a Fiumicino

Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Fiumicino: il corpo di una donna è emerso dal fiume Tevere, mostrando segni di decomposizione e senza identificazione. Gli inquirenti, in particolare i carabinieri della stazione locale, stanno indagando sull'accaduto. Il fatto, avvenuto ieri sera, solleva interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza e i fenomeni criminali in zona. Seguiranno aggiornamenti.

Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume Tevere, all’altezza di Fiumicino. E’ accaduto ieri sera. Il corpo, presumibilmente di una donna africana, era in avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Indagano i carabinieri della stazione di Fiumicino. In aggiornamento... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il cadavere di una donna riaffora dal Tevere a Fiumicino, giallo a Fiumicino

Ne parlano su altre fonti

Omicidio Ravasio, il figlio della mantide di Parabiago chiede scusa: ora tutti scaricano la donna; La scomparsa dei centri dentistici, centinaia di pazienti piantati in asso con le cure in sospeso; Sun Hee You: “Da Nanni Moretti a Billy Joel esploro al piano e nella vita”; Spari vicino alla materna Cerini, la denuncia di una mamma al sindaco: “Chiediamo un presidio”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il cadavere di una donna riaffora dal Tevere a Fiumicino, giallo a Fiumicino - Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume Tevere, all’altezza di Fiumicino. E’ accaduto ieri sera. Il corpo, presumibilmente di una donna africana, ... 🔗Segnala gazzettadelsud.it

Cadavere di una donna affiora nel Tevere, il corpo trovato a Fiumicino: mistero sull'identità - Il cadavere di una donna, presumibilmente africana, è emerso dalle acque del fiume Tevere, all'altezza di via Pal Grande, a Fiumicino, intorno alle 21 di ieri 28 maggio. Roma, ... 🔗Riporta msn.com

Cadavere donna riaffiora dal Tevere, indagini in corso a Fiumicino - Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume Tevere, all'altezza di Fiumicino. È accaduto ieri sera. La segnalazione è arrivata intorno alle 21, sul posto sono sopraggiunti i militari dell'Arma di ... 🔗Segnala msn.com

Terni, riaffiora corpo dal Nera: i primi soccorsi