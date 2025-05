Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume Tevere | era in un avanzato stato di decomposizione

Un macabro ritrovamento ha scosso Fiumicino: il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è emerso dal fiume Tevere. Il corpo, rinvenuto all'altezza di via Pal Grande, appare privo di documenti e, secondo le prime informazioni, potrebbe appartendere a una persona di origine africana. Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri.

Un cadavere è affiorato dal fiume Tevere, all'altezza di via Pal Grande, a Fiumicino, intorno alle 21 di martedì. Si tratta di una donna, presumibilmente di origine africana, il cui corpo è stato trovato in un avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Fiumicino. Intanto si attende l'autopsia dell'istituto di medicina legale del Verano di Roma, dove la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

