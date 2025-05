Il buco nero delle case Ater di Primavalle | 520 abusivi e quasi nessuno paga

Il buco nero delle case Ater di Primavalle evidenzia un problema crescente con oltre 520 occupazioni abusive e una scarsa riscossione delle indennità di occupazione. Questa difficile situazione, che coinvolge gli inquilini e mette a rischio la gestione degli oltre 50.000 immobili di Roma, mette in luce le sfide nella tutela del patrimonio pubblico e nella lotta all'abusivismo abitativo.

Oltre 500 abusivi, e quasi nessuno paga l'indennità di occupazione. È questa la situazione degli inquilini Ater di Primavalle, illustrata dall'azienda regionale che a Roma gestisce quasi 50mila immobili e ogni anno si trova a fare i conti con un buco di bilancio enorme dovuto proprio alle.

