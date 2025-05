il btp italia raccoglie oltre 3 miliardi nel primo giorno

Il Btp Italia, alla sua ventesima edizione, ha avuto un'ottima accoglienza nel primo giorno di collocamento, raccogliendo oltre 3,14 miliardi di euro attraverso quasi 86.000 contratti sottoscritti. Questi dati sono quasi in linea con la raccolta della precedente emissione di marzo, dimostrando l'interesse costante dei risparmiatori per questo strumento di investimento.

Il nuovo Btp Italia, arrivato alla ventesima edizione, nella prima giornata del collocamento ha raccolto 3,14 miliardi di euro con quasi 86.000 contratti sottoscritti dai risparmiatori, per l'esattezza 85.981. Non lontano dalla raccolta dalla precedente emissione, realizzata dal Tesoro a marzo di due anni fa, che aveva ricevuto ordini per poco più di 3,6 miliardi per poi chiudere vicino ai 10 miliardi complessivi dei quali 8,6 miliardi dal retail. Proprio oltre la soglia dei 10 miliardi il mercato scommette si possa arrivare anche questa volta, al termine dell'offerta. Gli investitori retail che vogliono puntare parte dei loro risparmi sul titolo di Stato indicizzato all'inflazione con scadenza sette anni hanno ora tempo ancora due giorni per comprare il Btp Italia, salvo chiusura anticipata...