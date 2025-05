Il bellicismo di Merz fa arrabbiare pure il suo governo

L'intensificarsi del bellicismo da parte di Merz provoca tensioni all'interno del governo tedesco, con la SPD che prende le distanze dal cancelliere riguardo alla questione dei missili Taurus. In risposta, Merz tenta di smorzare i toni, mentre Mosca reagisce duramente, avvertendo Berlino delle conseguenze delle sue azioni. La situazione si fa sempre più complessa e delicata, con implicazioni globali significative.

La Spd si smarca dal cancelliere sui Taurus e lui abbassa i toni Mosca durissima: «Berlino sprofonderà nella fossa come Kiev»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il bellicismo di Merz fa arrabbiare pure il suo governo

