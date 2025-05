Il ballerino Andreas Muller si prepara a nuove avventure

Andreas Muller, il talentuoso ballerino famoso per la sua partecipazione ad Amici, è pronto a intraprendere nuove avventure. Dopo aver trovato l’amore in Veronica Peparini, annuncia l'apertura di un negozio. Scopri come questi progetti segnano un nuovo inizio per lui, fra sogni imprenditoriali e un futuro romantico, nel nostro articolo su Donne Magazine.

Dopo Amici, Andreas Muller annuncia un negozio e il matrimonio con Veronica Peparini. Andreas Muller: un nuovo inizio tra amore e sogni imprenditoriali su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il ballerino Andreas Muller si prepara a nuove avventure

Andreas Muller: “Ho iniziato a ballare per accontentare mio fratello. Da piccolo mi vergognavo di lui, lo respingevo” - Andreas Müller, ospite del podcast "Passi di vita" di Angelo Madonia, condivide la sua sorprendente storia di avvicinamento alla danza. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

L’appello di Andreas Muller a Maria De Filippi: “Vorrei tornare ad Amici da insegnante”; Andreas Muller e Veronica Peparini: un amore che si prepara al grande passo; Andreas müller pronto a tornare ad amici come insegnante: il futuro del ballerino tra passione e insegnamento; “Fuori Anna Pettinelli”. Amici, il nome bomba pronto a prendere il suo posto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Andreas Muller apre un negozio - Andreas Muller, ex vincitore di Amici e noto ballerino, annuncia con entusiasmo l’apertura di un suo negozio prevista per settembre. 🔗Segnala ilsipontino.net

“Mi sento un folle”: inizia la nuova misteriosa avventura di Andreas Muller - Nuovo inizio per Andreas Muller che ha condiviso uno scatto social dove ha spiegato di aver intrapreso un suo sogno che aveva da tempo. 🔗Scrive msn.com

Veronica Peparini incinta, Andreas Muller prepara la cameretta per le gemelline: «Manca poco, sono davvero fortunato» - Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per dare il benvenuto alle loro due bambine che dovrebbero nascere nei primi giorni di marzo, quindi a breve. Il ballerino e la coreografa sono davvero ... 🔗leggo.it scrive

Andreas Muller- Careless Whisper