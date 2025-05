Il 50% degli italiani è intollerante al lattosio | arriva LattoZero l' app che rivoluziona il modo di mangiare

Il 50% degli italiani è intollerante al lattosio, rendendo fondamentali soluzioni che semplifichino la vita quotidiana. Nasce così LattoZero, l'app innovativa che rivoluziona il modo di mangiare per chi deve affrontare questa intolleranza. Con un'interfaccia intuitiva, LattoZero permette di individuare rapidamente ristoranti e negozi adatti, offrendo un'esperienza gastronomica serena e piacevole anche fuori casa.

