Il 3 giugno Netflix smetterà di funzionare su una serie dispositivi | l’elenco dei modelli

Il 3 giugno, Netflix interromperà il servizio su una serie di dispositivi ormai obsoleti, che un tempo eran pionieri dello streaming. Questa decisione segna la fine di un'era per modelli che non ricevono aggiornamenti software da tempo. Scopri l'elenco completo di questi dispositivi e le implicazioni per gli utenti. Continua a leggere...

Questi dispositivi, che all’epoca rappresentavano una novità nel mondo dello streaming, sono oggi considerati obsoleti e da tempo non ricevono più aggiornamenti software da parte di Amazon... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il 3 giugno Netflix smetterà di funzionare su una serie dispositivi: l’elenco dei modelli

Approfondimenti da altre fonti

