Il 2 giugno torna la Fiorano-Fiorano | 27ª edizione tra sport giovani e passione ciclistica

Il 2 giugno torna la tradizionale Fiorano-Fiorano, la 27ª edizione di una prestigiosa gara ciclistica nazionale che unisce sport, giovani e passione. Un evento imperdibile organizzato dall’associazione G.S. Spezzano-Castelvetro, con il supporto delle istituzioni locali, che celebra la passione per il ciclismo e il territorio modenese.

Lunedì 2 giugno 2025 si corre la 27° “Fiorano-Fiorano”, la gara ciclistica nazionale che l’associazione sportiva G.S. Spezzano-Castelvetro organizza ogni anno con il patrocino del Comune di Fiorano Modenese, del Comune di Castelvetro e della Provincia di Modena. Un appuntamento ormai entrato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il 2 giugno torna la “Fiorano-Fiorano”: 27ª edizione tra sport, giovani e passione ciclistica

