Igor Volley Giulia Carraro affianca in regia Carlotta Cambi

L'Igor Volley si rinforza con l'arrivo della palleggiatrice veneta Giulia Carraro, che affiancherà Carlotta Cambi in regia. Dopo un'ottima stagione a Messina e un passato importante in club di prestigio come l'Olympiakos e Milano, Carraro porta la sua esperienza e le sue vittorie in squadra, promettendo un impatto significativo per la nuova stagione.

Sarà l'esperta palleggiatrice veneta Giulia Carraro ad affiancare in cabina di regia Carlotta Cambi. Dopo aver condotto Messina a un passo dalla promozione nella massima serie, l'ex (tra le altre) Olympiakos (vincitrice Coppa di Grecia 2024), Milano (vincitrice Cev Cup 2021) e Le Cannet. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Igor Volley, Giulia Carraro affianca in regia Carlotta Cambi

Se ne parla anche su altri siti

Volley, con Melli la Igor ha completato il pacchetto delle bande. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley Mercato: Giulia Carraro da Messina a Novara - La trentunenne regista veneta, dopo aver sfiorato la promozione in A1 con il club siciliano, ritorna a calcare i campi di A1, Lorenzo Bernardi l'ha scelta come vice Cambi ... 🔗corrieredellosport.it scrive

Volley Mercato: Giulia Carraro sarà la seconda regista di Novara - Sarà l'esperta regista veneta, che nella stagione conclusa ha sfiorato la promozione in A1 con Messina, l'alternativa a Carlotta Cambi nel nuovo roster di Lollo Bernardi. 🔗Lo riporta tuttosport.com

Igor Volley, Giulia Carraro affianca in regia Carlotta Cambi - Sarà l'esperta palleggiatrice veneta Giulia Carraro ad affiancare in cabina di regia Carlotta Cambi. Dopo aver condotto Messina a un passo dalla promozione nella massima serie, l'ex (tra le altre) Oly ... 🔗Secondo novaratoday.it

#Pallavolo A1 femminile - Bergamo-Casalmaggiore 3-2 - Giulia Carraro