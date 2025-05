Ignazio La Russa | proposta per rinviare la riforma della separazione delle carriere dei magistrati

Ignazio La Russa propone un rinvio per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati, cercando di raggiungere un accordo tra i vari gruppi parlamentari. In un tentativo informale, il presidente del Senato si è confrontato con alcuni leader per esplorare possibilità di mediazione e trovare una soluzione equilibrata su una questione di grande rilevanza per il sistema giudiziario italiano.

"Ho fatto un tentativo informalissimo, neanche con tutti i Capigruppo, solo con alcuni. Se andava bene con loro avrei informalmente chiamato anche gli altri per tentare di arrivare ad una soluzione equilibrata" per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. "Ho proposto e devo dire che il presidente della Commissione non mi ha detto no, di rinviare ancora la data dell'Aula", ma "l'idea era quella di fare una serie di sedute a tappeto, per evitare il 'canguro', in modo di arrivare a una data certa entro la quale si doveva chiudere in Commissione dando il mandato al relatore. Sto ancora aspettando la risposta, che non so quale sarà, ma mi è sembrato di intuirla.