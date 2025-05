Igli Tare e il Milan nel destino poi avvisa tutti | la parola d’ordine sarà solo una “Appartenenza”

Igli Tare, neo direttore sportivo del Milan, ha condiviso le sue ambizioni e visioni per il futuro del club. Con un forte richiamo al valore dell'appartenenza, Tare si propone di riportare entusiasmo e intensità nel lavoro di squadra, fondamentali per risollevare le sorti del Milan dopo le recenti delusioni. Le sue parole pongono le basi per una nuova era, all'insegna della determinazione e della collaborazione.

Igli Tare si è presentato da neo direttore sportivo del Milan con le idee chiare e la consapevolezza di ciò che lo attenderà: "Le aspettative sono altissime, viste le recenti delusioni. Porto entusiasmo e tutto me stesso e punto su un lavoro di squadra, dove il senso di appartenenza sarà fondamentale". Senza dimenticare che cosa giudicherà il suo operato: "Lo so, tutto passerà attraverso i risultati"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Igli Tare e il Milan nel destino, poi avvisa tutti: la parola d’ordine sarà solo una, “Appartenenza”

