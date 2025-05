IGE 2025 | Crescita e Innovazione nel Settore Italiano del Gioco

L'Italian Gaming Expo & Conference (IGE) 2025 si è conclusa con grande successo a Roma, segnando un momento cruciale per il settore del gioco in Italia. Con oltre 1.600 partecipanti da 16 paesi, l'evento, tenutosi al prestigioso Salone delle Fontane, ha messo in evidenza innovazioni e trend significativi, contribuendo a rafforzare la posizione dell'Italia nel panorama internazionale del gioco.

L'edizione 2025 dell'Italian Gaming Expo & Conference (IGE) si è conclusa la scorsa settimana a Roma, segnando un significativo passo avanti nel suo sviluppo. Ospitata presso l'elegante Salone delle Fontane, questa seconda edizione dell'evento ha accolto oltre 1.600 partecipanti provenienti da 16 paesi diversi, rappresentando un aumento del 20% rispetto all'anno inaugurale. La notevole affluenza ha rafforzato il crescente status dell'IGE come punto di incontro chiave per l'industria italiana del gioco e ha dimostrato il crescente interesse dei mercati internazionali per il panorama italiano del gioco.

