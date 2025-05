Ieri sera a Milano Eric Clapton ha suonato una chitarra con la bandiera della Palestina

Ieri sera, durante un concerto al Forum di Assago a Milano, Eric Clapton ha sorpreso i fan esibendosi con una chitarra decorata con i colori della bandiera palestinese. Questa scelta artistica ha accompagnato l’esecuzione del brano "Blue Dust", dedicato a Jeff Beck, trasformandosi in un potente messaggio di solidarietà e impegno sociale.

Ieri sera, in concerto al Forum di Assago, Milano, Eric Clapton ha eseguito diversi brani con una chitarra elettrica decorata con i colori della banidera della Palestina. Ha portato con sé lo strumento per suonare Blue Dust che, da tributo a Jeff Beck, si è trasformato in un mezzo per ricordare la situazione a Gaza, e in altri momenti della serata. Da molti anni, il musicista appoggia ferventememte la causa palestinese. Ha anche scritto un pezzo per Gaza, intitolato Prayer of a Child. Lo scorso anno, durante un’intervista, aveva dichiarato «Israele comanda il mondo», lamentandosi poi dell’amministrazione Trump e della sua gestione delle proteste anti-Israele nelle università statunitensi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ieri sera, a Milano, Eric Clapton ha suonato una chitarra con la bandiera della Palestina

