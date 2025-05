Ieri in Campania | ritrovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola

Tragedia in Campania: è stata ritrovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola. Questo triste evento si iscrive in un contesto di notizie significative nella regione. Tra gli aggiornamenti, un gesto di onestà ha colpito Avellino, dove un cittadino ha restituito un marsupio contenente denaro e documenti alle autorità competenti. Approfondiamo i dettagli di queste vicende.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 27 maggio 2025. Avellino – Ha trovato un marsupio contenente un portafoglio con all’interno 600 euro in contanti, il passaporto e altri documenti d’identità e l’ha prontamente portato alle Forze dell’ordine che sono riuscite a rintracciare il legittimo proprietario e restituirgli i beni. (LEGGI QUI) Benevento – Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c’è anche questo nell’indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l’assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: ritrovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola

