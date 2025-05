Identificato al pronto soccorso | Intervento per frasi diffamatorie

Un caso controverso ha scosso il pronto soccorso di Macerata: un pensionato, Antonio Migliorelli, è stato fotografato mentre esibiva un cartello accusatorio nei confronti degli operatori sanitari. La denuncia di frasi diffamatorie ha sollevato un acceso dibattito sulla gestione dei reparti e sulle condizioni dei pazienti. L'articolo esplora i dettagli del caso e le reazioni della comunità locali.

Macerata, 28 maggio 2025 – Sul “caso Migliorelli ”, il pensionato ricoverato al pronto soccorso di Macerata e fotografato con un foglio con scritto: “mentre gli operatori del pronto soccorso si fanno una mazza così, sono al 6° giorno di sosta, dai al 7° giorno. Perché l’Ast non ha posti in reparto?”, ora interviene Giorgia Scaloni, responsabile della direzione medica dell’ospedale maceratese. “Il paziente – spiega – è giunto in Pronto Soccorso a Macerata il 28 aprile ed è stato prontamente preso in carico dal personale medico e infermieristico per il trattamento iniziale, l’inquadramento clinico e la stabilizzazione del tipo di patologia riscontrata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Identificato al pronto soccorso: “Intervento per frasi diffamatorie”

