I video segreti di Chiara e Alberto chiusi da password Pedofili anoressia abusi e l’ultima anomala ricerca hard online | Interesse maschile

Nel cuore di Garlasco, si getta nuova luce su inquietanti ricerche online e video segreti legati alla tragica vicenda di Chiara Poggi, rivelando un lato oscuro fatto di abusi, pedofilia e comportamenti anomali. Mentre la famiglia e l'opinione pubblica cercano risposte, emergono dettagli che approfondiscono aspetti meno noti di una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

Garlasco (Pavia) – Sono le 12.30, qualche settimana dopo il massacro di Chiara Poggi. La tivù è accesa su Studio Aperto. La giornalista annuncia: “Esisterebbe un filmato che mostra aspetti intimi di Chiara e Alberto e dei loro problemi relazionali”. Papà Poggi sbotta: “Un’altra bugia”. Accanto a lui il figlio Marco replica: “Un video esiste”. La scena riprende dai carabinieri, dove il fratello di Chiara viene ascoltato il 18 ottobre 2007. “Un anno fa, non so riferire data e mese, ero in camera di mia sorella per navigare. Chiara aveva lasciato acceso il computer, che era ancora collegato a Internet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I video segreti di Chiara e Alberto chiusi da password. Pedofili, anoressia, abusi e l’ultima anomala ricerca hard online: “Interesse maschile”

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

