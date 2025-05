I viaggi fotografici di un artista Colapesce racconta la sua mostra

La galleria Patricia Armocida di Milano ospita "Doppia Uso Singola", la prima mostra personale di fotografie di Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce. Attraverso 200 scatti suddivisi in tre temi principali, l'artista racconta un viaggio visivo che esplora la cronaca personale e collettiva, invitando il pubblico a riflettere sull'arte e sull'esperienza umana. Un'esperienza emozionante e stimolante da non perdere.

Milano, 28 mar. (askanews) - La galleria Patricia Armocida di Milano presenta "Doppia Uso Singola", prima mostra personale di fotografie di Lorenzo Urciullo in arte Colapesce. Una selezione di 200 scatti racchiusi in tre nuclei: D.U.S., acronimo del titolo, che, come dice l'artista, "è una cronaca privata che documenta la mia solitudine nello spazio, una catalogazione di arredi e oggetti all'interno di camere di alberghi in cui ha soggiornato durante i viaggi della sua carriera; la seconda serie, Teresa e Anna, nonna e prozia di Lorenzo, documenta la relazione simbiotica tra due sorelle; Giorni sfiniti, serie legata alla Sicilia, ai paradossi della sua terra e a visioni introspettive dell'artista...

