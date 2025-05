I vestiti Garlasco trovati poco dopo il delitto ora la testimonianza choc

La riapertura del caso di Chiara Poggi da parte della Procura di Pavia riaccende i riflettori su elementi rimasti in ombra, come i vestiti trovati a Garlasco e la misteriosa borsa bianca rinvenuta nel canale vicino al luogo del delitto. Testimonianze inedite e dettagli inquietanti si intrecciano, riportando alla luce interrogativi irrisolti e rivelando nuove prospettive su un caso che ha scosso l'opinione pubblica.

Il mistero della borsa bianca rinvenuta nel canale di Garlasco, a poca distanza dal luogo in cui Chiara Poggi fu uccisa, è uno di quegli elementi rimasti ai margini dell’inchiesta ufficiale, ma che oggi, con la riapertura del caso da parte della Procura di Pavia, torna a sollevare interrogativi. Correva il 24 agosto del 2007, undici giorni dopo il delitto che avrebbe segnato per sempre la tranquilla cittadina pavese, quando una coppia di lavoratori agricoli trovò una borsa nell’acqua, durante un giorno di lavoro nei campi. La donna, che oggi ha scelto di parlare alla trasmissione “Mattino 5”, ricorda ogni dettaglio di quel momento che le cambiò la giornata, e forse avrebbe potuto cambiare anche il corso delle indagini... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

