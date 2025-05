i vertici militari ue chiedono una revisione del rapporto con la nato

I vertici militari dell'Unione Europea sollecitano una revisione dei rapporti con la NATO, evidenziando l'urgenza di adattare gli accordi di difesa. In un contesto caratterizzato da crescenti spese militari e dalla necessitĂ di sviluppare un'autonomia strategica europea, un documento del Comitato militare sottolinea la rilevanza di questa riflessione per il futuro della sicurezza continentale.

I principali consiglieri militari dell’ Unione europea ritengono che sia giunto il momento di rivedere gli accordi di difesa con la NATO, alla luce dell’aumento delle spese militari e della crescente esigenza di autonomia strategica europea. Lo si legge in un documento interno del Comitato militare dell’UE (EUMC) visionato da Euractiv. Nel documento, i vertici dell’EUMC – che riunisce i rappresentanti militari di tutti i 27 Stati membri – propongono “una possibile revisione” dell’accordo chiave con la NATO, noto come Berlin Plus, al fine di migliorare il coordinamento tra UE e Alleanza Atlantica in tempi di crisi e costruire una difesa europea piĂą efficace... 🔗 Leggi su Quotidiano.net