I turisti cinesi amano Napoli e la Campania | previsto un incremento di arrivi in estate

Napoli e la Campania si confermano mete ambite per i turisti cinesi, con un previsto incremento degli arrivi per l'estate. Il turismo cinese all'estero segna un +44,6% nel 2024, e l'Italia, in particolare, si distingue tra le destinazioni preferite. Per promuovere queste attrattive, ENIT partecipa alla fiera ITB China a Shanghai, puntando a valorizzare le bellezze locali e attrarre visitatori.

Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi. Il 2024 ha fatto registrare un + 44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui ENIT partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - I turisti cinesi amano Napoli e la Campania: previsto un incremento di arrivi in estate

Se ne parla anche su altri siti

I turisti cinesi amano Napoli e la Campania: previsto un incremento di arrivi in estate - Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate ci sono il capoluogo campano, Pompei e Amalfi ... 🔗Da napolitoday.it

Dalla Cina a Napoli: "Ho portato un politico cinese allo stadio Maradona, è rimasto incantato!" - I cinesi che arrivano a Napoli per turismo la amano, ma spesso i percorsi li portano in Costiera o a Capri. Lo scorso anno sono stato in giro per la città con il presidente della mia regione d ... 🔗Riporta msn.com

Turisti, Napoli al top con presenze da record: «Un milione in più» - Altra novità del ’24 è l’asse Napoli-Cina: il Paese asiatico ha raddoppiato lo spazio dello stand con l’Ufficio nazionale del turismo cinese, la compagnia aerea Air China e il tour ... 🔗Segnala ilmattino.it

DELEGAZIONE CINESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI