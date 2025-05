I tesori di Moira Orfei all’asta a Roma per riaprire un circo moderno e senza animali

Un evento straordinario attende gli amanti del circo: i tesori di Moira Orfei saranno all'asta a Roma il 10 giugno alle 18, per finanziare la riapertura di un circo moderno e senza animali. L’asta, che si terrà in via Beatrice Cenci 9, sarà accessibile sia di persona che online, offrendo un'opportunità unica per scoprire l'eredità di una grande artista. Scopri di più!

L'appuntamento è per il 10 giugno alle 18. L'evento si svolgerà a Roma, in via Beatrice Cenci 9, nel cuore del centro storico della Capitale, sia dal vivo che online.

