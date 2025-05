I super Percorsi musicali della scuola Stoppani | alunni premiati anche a Como

La scuola Stoppani di Lecco si distingue ancora una volta nel panorama musicale, con gli alunni dei "Percorsi musicali" che si sono affermati al concorso nazionale Regina Experia di Como. Per il secondo anno consecutivo, i giovani talenti hanno conquistato premi, con il primo posto per i flautisti, tra cui spicca il nome di Monica Proietti. Emozioni e successi si intrecciano in questa celebrazione della musica.

Premiate le emozioni in musica regalate dalla scuola Stoppani di Lecco. Gli alunni dei "Percorsi musicali" hanno infatti partecipato con successo al concorso nazionale Regina Experia Como e per il secondo anno consecutivo hanno ottenuto ottimi risultati. Primo premio ai flautisti Monica Proietti...

