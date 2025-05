I recenti problemi di autonomia di Android non sono colpa di Google ma di… Instagram

Negli ultimi mesi, molti utenti Android hanno segnalato un significativo calo dell'autonomia dei loro dispositivi, che ha sollevato preoccupazioni su Google. Tuttavia, un'indagine più approfondita rivela che la vera causa di questo problema è l'app di Instagram. Scopriamo come l'applicazione di social media abbia influenzato negativamente la durata della batteria dei Pixel e di altri dispositivi Android.

Alla fine Google c'entrava poco o nulla coi problemi di battery drain dei Pixel (e non solo): la "colpa" era infatti dell'app di Instagram.

L’aggiornamento di maggio ha portato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel - L'ultimo aggiornamento di maggio ha causato problemi di autonomia su tutti i Google Pixel. Numerosi utenti segnalano un consumo anomalo della batteria dopo aver installato le patch, mettendo in discussione le prestazioni dello smartphone. 🔗continua a leggere

