I precedenti tra Sinner e Gasquet Il francese riuscì a strappare un set sull’erba

Domani Jannik Sinner affronterà Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros 2025, dopo aver superato Arthur Rinderknech. I precedenti tra i due giocatori vedono Gasquet aver strappato un set a Sinner sull’erba, ma l’italiano punta a dimostrare la sua crescita. Scopriamo cosa attenderci da questo atteso incontro.

Jannik Sinner giocherà domani contro Richard Gasquet in occasione del secondo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro tornerà in campo dunque tre giorni dopo la vittoria su un altro francese, Arthur Rinderknech, con il punteggio di 6-4 6-3 7-5, per proseguire il suo cammino nel torneo più importante della stagione su terra battuta e secondo Slam in calendario. Il numero uno al mondo, tornato recentemente a competere arrivando in finale a Roma dopo una sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, ha già dimostrato di aver ritrovato un ottimo livello di gioco ed è quindi nettamente favorito in vista della prossima partita...

Roland Garros: Sinner-Rinderknech 6-4 6-3 7-5 - ESORDIO VINCENTE RIMONTA PER L'AZZURRO ORA GASQUET!!