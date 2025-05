I Passi del Tonale e Mortirolo Motte La tappa dei sogni sarà decisiva per conquistare la maglia rosa

La tappa dei sogni del Giro d'Italia, che attraversa i passi del Tonale e del Mortirolo, si preannuncia decisiva per la conquista della maglia rosa. Arrivando a Bormio, questa “tappa regina” potrebbe rivoluzionare la classifica generale. Solo ciclisti dotati di gambe forti e grande determinazione, come il combattivo Carapaz e il favorito d... potranno ambire a un risultato straordinario.

Una delle tappe “regine“ di questo Giro arriva a Bormio. E sarà un appuntamento capace di stravolgere - se non nel primo posto, sicuramente nella top 10 - la classifica generale. Serviranno buone gambe e grande cuore per andare all’attacco e anche per resistere. Il combattivo Carapaz e il favorito della vigilia Ayuso hanno la prima vera occasione di insidiare il trono della sorpresa (fino a un certo punto) Isaac del Toro. Dovranno tenere duro - ma perché no? anche passare all’attacco - Antonio Tiberi, segnato dalle recenti cadute, e l’eterna promessa Simon Yates che sembra rinato con la maglia giallonera delle “vespe“ del Team Visma-Lease a Bike... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Passi del Tonale e Mortirolo, Motte. La tappa dei sogni sarà decisiva per conquistare la maglia rosa

