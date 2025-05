I No Dl allargano il campo In piazza contro Meloni

Il movimento dei "No Dl" si mobilita per organizzare una manifestazione di vasta portata contro il governo di Giorgia Meloni, con l'intento di opporsi al decreto-legge sulla sicurezza. L'incontro in piazza rappresenta un'importante occasione di mobilitazione e apertura verso diverse istanze critiche, mirando a dar voce a un’opposizione unita e determinata.

L'obiettivo è ambizioso: dare vita alla più grande manifestazione contro il governo da quando a Palazzo Chigi siede Giorgia Meloni. L'idea è che attorno alla battaglia contro il dl sicurezza.

