I negozianti palestinesi riparano i danni dei nazionalisti israeliani

Nella Città Vecchia di Gerusalemme, i negozianti palestinesi si ritrovano a fronteggiare gravi danni causati da una marcia di nazionalisti israeliani durante le celebrazioni della Giornata di Gerusalemme. Mentre i dipendenti si preparano ad aprire i negozi, la riparazione delle ferite inflitte alla comunità diventa una priorità, rivelando le tensioni persistenti nella regione.

Gerusalemme, 28 mag. (askanews) - I negozianti palestinesi della Città Vecchia di Gerusalemme fanno i conti con i danni dopo il passaggio di una marcia di nazionalisti israeliani, a margine delle celebrazioni della Giornata di Gerusalemme. "I dipendenti arrivano alle 7.30, perché apriamo alle 8.00. Ma non sono riusciti ad aprire la porta - racconta Ismail Eshqart, dirigente della Jerusalem District Electricity Company (Jdeco) - Tuttavia, non riuscivano ad aprire le porte: erano state vandalizzate, riempite di pezzi di stuzzicadenti e c'erano vetri rotti. Così abbiamo chiamato il personale di manutenzione per aprirle"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I negozianti palestinesi riparano i danni dei nazionalisti israeliani

