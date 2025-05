I mille volti di Valentina | Mai avere paura di fallire

Valentina Barbieri, classe 1995, è un'autentica maestra delle imitazioni, capace di trasformarsi in figure iconiche della cultura pop e dello spettacolo, da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni. Con la sua versatilità camaleontica, affronta il mondo dello spettacolo senza paura di fallire, regalando performance che svelano tanto talento quanto audacia. Scopriamo insieme i mille volti di questa straordinaria artista.

Ormai tutti conoscono le sue imitazioni, da Michelle Hunziker a Francesca Fagnani, da Ilary Blasi a Chiara Ferragni. Una capacità camaleontica, quella di Valentina Barbieri, classe 1995, difficile da replicare, dove anche i personaggi più eccentrici, come Rose Villain, o quelli più istituzionali, come Giorgia Meloni, vengono resi in modo impeccabile. Oggi è sul piccolo schermo accanto alla Gialappa’s Band, al GialappaShow che dal 2023 va in onda su Sky Uno e su Tv8. E lunedì sarà al Teatro del Maggio per il Next Generation Fest, l’appuntamento di GiovaniSì dedicato alle nuove generazioni. Accanto a lei tantissimi ospiti, da Shamzy ad Ambra Angiolini, Marco Montemagno, Andrea Delogu, Sarah Toscano e Mida, solo per citare alcuni dei protagonisti... 🔗 Leggi su Lanazione.it