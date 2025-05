I medici vanno in piazza Sabato visite gratuite grazie alla Croce Verde

Sabato, piazza Napoleone ospiterà la terza edizione di "Medici in Piazza", un'iniziativa della Croce Verde che offre visite mediche gratuite su prenotazione in 12 ambiti specialistici, da cardiologia a salute mentale. Questa giornata è dedicata alla prevenzione e all'educazione alla salute, permettendo ai cittadini di accedere a controlli importanti a costo zero. Un'opportunità da non perdere per prendersi cura del proprio benessere.

Una giornata di prevenzione e educazione alla salute a costo zero. E’ la terza edizione di “ Medici in Piazza “ quella che approderà in piazza Napoleone sabato con visite mediche gratuite su prenotazione per 12 ambiti specialistici: cardiologia, consulto salute mentale, controllo acustico, diabetologia, ecografia tiroide, gastroenterologia, medicina generale, pediatria, pneumologia, prevenzione glaucoma, reumatologia, visita nutrizionistica. Ci si può prenotare a partire da oggi e fino alle 12 di venerdì sul sito “croceverdelucca.it“, pagina “Medici in piazza 2025“, o telefonando al numero 0583 467713... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I medici vanno in piazza. Sabato visite gratuite grazie alla Croce Verde

