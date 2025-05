i flop di amorim soffrono di umiliazione in malesia

Il Manchester United ha concluso una stagione deludente con un'altra performance imbarazzante, perdendo 1-0 contro l'ASEAN All Stars in Malesia. Questa sconfitta si aggiunge ai flop di Amorim, evidenziando le difficoltà del club nell'affrontare sfide internazionali. L'articolo analizza i momenti chiave di questa umiliante esperienza calcistica, mentre i tifosi restano delusi e preoccupati per il futuro della squadra.

2025-05-28 16:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchester United è riuscito a evocare un altro spettacolo imbarazzante alla fine di una stagione umiliante, perdendo 1-0 contro l’ASEAN All Stars nella prima partita del loro tour di fine stagione in Asia. Il capo Ruben Amorim ha apportato modifiche in una notte afosa a Kuala Lumpur, ma ha iniziato con una formazione che includeva otto internazionali completi mentre Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e Amad Diallo sono usciti in panchina a metà tempo. Il nostro XI iniziale per il gioco di oggi! #Mufc #Mutour25 – Manchester United (@Manutd) 28 maggio 2025 Sembrava che un incontro abbastanza triste avrebbe potuto finire senza reti di fronte a una folla entusiasta di oltre 71. 🔗 Leggi su Justcalcio.com