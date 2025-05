I commercialisti contro l’Agenzia delle Entrate | Sito bloccato è intollerabile

L'Associazione Nazionale Commercialisti ha alzato la voce contro l'ennesimo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate, che ostacola l'invio delle dichiarazioni fiscali. Questa situazione, già insostenibile, mette a rischio la corretta gestione delle scadenze fiscali e solleva interrogativi sulla funzionalità dei servizi pubblici. In una nota, l'Anc ha evidenziato l'urgenza di una soluzione.

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha denunciato che ancora una volta il sito dell’ Agenzia delle Entrate è bloccato. Questo rende impossibile l’invio delle dichiarazioni fiscali. Una questione grave, che l’Anc ha denunciato in una nota: «Ancora una volta, nel pieno della campagna dichiarativa, i professionisti che operano in ambito fiscale si trovano a fronteggiare l’ennesimo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate, che da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l’utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l’invio delle dichiarazioni fiscali». I commercialisti hanno definito la situazione «intollerabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I commercialisti contro l’Agenzia delle Entrate: «Sito bloccato, è intollerabile»

