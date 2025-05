I comitati di quartiere preoccupati per l' ondata di criminalità | Rimini merita rispetto E i riminesi meritano sicurezza

I comitati di quartiere di Rimini esprimono crescente preoccupazione per l'ondata di criminalità che colpisce la città. Dopo l'ultimo atto di violenza ai danni di una ferramenta a Miramare, il direttivo del comitato Rimini Sud sollecita un intervento deciso per garantire sicurezza e rispetto per i cittadini. La comunità meritano protezione e serenità, e ora è il momento di farsi sentire.

Comitati di quartiere estremamente preoccupati per l'ondata di criminalità che sta attraversando la città e, dopo l'ennesimo episodio di una rapina violenta ai danni di una ferramenta di Miramare, è il direttivo del comitato Rimini sud a lanciare un nuovo appello per denunciare una situazione... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - I comitati di quartiere preoccupati per l'ondata di criminalità: “Rimini merita rispetto. E i riminesi meritano sicurezza”

