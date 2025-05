I Coma Cose in concerto a Ischitella

I Coma Cose arrivano a Ischitella il 18 agosto, pronti a incantare il pubblico in piazza De Vera D’Aragona con ingresso gratuito. Durante il concerto, presenteranno il loro quinto album, "Vita fusa", un progetto intimo che mescola ballad e sonorità diverse, promettendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Non perdere l’occasione di assistere a questa straordinaria performance!

I Coma Cose sbarcano in Capitanata. L'appuntamento è per il 18 agosto a Ischitella in piazza De Vera D'Aragona con ingresso gratuito. Il concerto sarà l'occasione di presentarte il loro nuovo album 'Vita fusa' - il quinto in studio - un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie.

