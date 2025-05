I cittadini si alleano per la sicurezza Cresce il Controllo di vicinato

A Empoli, il “Controllo di vicinato” sta conoscendo un'importante espansione, con 19 gruppi di mutuo aiuto su WhatsApp. Il crescente interesse dei cittadini per la sicurezza collettiva ha portato a nuove richieste per formare ulteriori gruppi. In un incontro recente, si è discusso della volontà di essere protagonisti attivi nella comunità, uniti per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Empoli, 28 maggio 2025 – Vuole crescere ancora il “Controllo di vicinato”. A Empoli ci sono 19 gruppi di mutuo aiuto via WhatsApp e in questi mesi sono arrivate in Comune altre richieste per attivare nuovi gruppi. Si è parlato di questo e della volontà di essere parte attiva di una comunità che ha a cuore i luoghi e gli spazi pubblici della propria città. Il tutto in un incontro nella sala del Cenacolo degli Agostiniani davanti una sala gremita di cittadine. Erano presenti tutte le forze dell’ordine e l’associazione Controllo di Vicinato. Per l’amministrazione erano presenti il sindaco e l’assessora alla sicurezza urbana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I cittadini si alleano per la sicurezza. Cresce il “Controllo di vicinato”

