I centri sportivi non pagano l’IMU | pronta una stangata da dieci milioni di euro

Negli ultimi giorni, oltre 70 centri sportivi comunali si sono trovati di fronte a una sgradita sorpresa: una notifica che richiede il pagamento dell'IMU per un totale di circa 10 milioni di euro. Nonostante i concessionari sostengano di non dover far fronte a questa tassa, la giurisprudenza sembra aver chiarito la questione, preparando il terreno per una possibile stangata fiscale.

Non hanno pagato l'IMU e non ritengono di doverlo fare. Ma per oltre 70 centri sportivi di proprietà comunale è arrivata una notifica che sta facendo tremare i polsi ai relativi concessionari. IMU da versare per circa 10 milioni "La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che l'imposta...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

