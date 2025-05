Hunger Games Su Max | Tutta la Saga Originale in Streaming + Novità Sunrise on the Reaping

Prepara il tuo cuore alla battaglia! A partire da giugno 2025, tutta la saga originale di Hunger Games sarà disponibile in streaming su Max. Rivivi le emozionanti avventure di Katniss Everdeen e attendi con trepidazione le novità sul nuovo film "Sunrise on the Reaping". Non perderti l'opportunità di immergerti nuovamente nel mondo di Panem!

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping". 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

