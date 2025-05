Humain a caccia di partner Così l’AI avvicina Usa e Arabia Saudita

Humain, la nuova azienda di intelligenza artificiale, è in fase di trattative con importanti nomi dell'industria dei data center, come rivelato dal suo CEO Tariq Amin in un'intervista al Financial Times. Questo articolo esplora come Humain stia cercando di avvicinare i partner tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, delineando le opportunità e le sfide in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

“Siamo in trattative. Alcuni di loro, di cui sentirete parlare molto presto, sono grandi nomi nell’industria dei data center”. Pur senza far nomi, è chiaro a quali aziende si riferisse Tariq Amin. In una intervista al Financial Times, l’amministratore delegato di Humain, la nuova società di intelligenza artificiale del governo dell’Arabia Saudita lanciata alla vigilia dell’arrivo di Donald Trump nel Paese, ammette di essere alla ricerca di un partner azionario negli Stati Uniti per permettergli di diventare il punto di riferimento mondiale per i data center. Amin non ha detto con quali società sta parlando, ma data la recente visita del presidente americano è facile immaginare che possa trattarsi di un’azienda il cui leader era al fianco del tycoon durante il tour nel Golfo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Humain a caccia di partner. Così l’AI avvicina Usa e Arabia Saudita

#Komodo# hunting#